Евро-2024: суперкомпьютер назвал победителя турнира после четвертьфинальных матчей
Наставники сборных получили свежие прогнозы от Opta Analyst относительно перспектив своих команд на чемпионате Европы.
Накануне завершились последние четвертьфиналы континентального первенства в Германии, в которых англичане в серии пенальти одолели швейцарцев, а нидерландцы оформили камбэк с турками. Как следствие, за выход в финал Евро-2024 Франция будет бороться с Испанией, а Нидерланды с Англией.
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Уже традиционно после завершения матчей очередной стадии статистический портал Opta проанализировал шансы на победу сборных, которые продолжают участвовать в турнире.
Главным фаворитом на золото Евро-2024 является сборная Испании – ее шансы оцениваются в 32,17%. Далее идет Франция – 27,31% и Англия – 26,59%. Откровенным аутсайдером в этом квартете считаются Нидерланды – лишь 13,93%.
Напомним, дуэль между Испанией и Францией состоится 9 июля, а Нидерланды и Англия сыграют днем позже, 10 июля.
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