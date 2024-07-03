Евро-2024: определилось все пары 1/4 финала
Первый раунд плей-офф Евро-2024 завершился. Стали известны все пары четвертьфинальной стадии.
Во вторник, 2 июля, сборная Нидерландов расправилась над Румынией, а Турция одолела Австрию. Таким образом, последняя "мозаика" для общей четвертьфинальной картины была найдена.
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Пары 1/4 финала Евро-2024:
Испания – Германия – 5 июля
Португалия – Франция – 5 июля
Англия – Швейцария – 6 июля
Нидерланды – Турция – 6 июля
В полуфинале победитель пары Испания – Германия сыграет с победителем пары Португалия – Франция. В то же время победитель пары Англия – Швейцария сыграет с победителем пары Нидерланды – Турция. Финал Евро-2024 будет сыгран 14 июля.
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