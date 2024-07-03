Первый раунд плей-офф Евро-2024 завершился. Стали известны все пары четвертьфинальной стадии.

Во вторник, 2 июля, сборная Нидерландов расправилась над Румынией, а Турция одолела Австрию. Таким образом, последняя "мозаика" для общей четвертьфинальной картины была найдена.

Нидерланды вышли в 1/4 финала Евро-2024 – шоу Гакпо и Малена позволило разгромить Румынию

Пары 1/4 финала Евро-2024:

Испания – Германия – 5 июля

Португалия – Франция – 5 июля

Англия – Швейцария – 6 июля

Нидерланды – Турция – 6 июля

В полуфинале победитель пары Испания – Германия сыграет с победителем пары Португалия – Франция. В то же время победитель пары Англия – Швейцария сыграет с победителем пары Нидерланды – Турция. Финал Евро-2024 будет сыгран 14 июля.

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