Первый раунд плейоф Евро-2024 приблизился к завершению. Уже сыграны шесть матчей 1/8 финала, осталось лишь два.

В предыдущие игровые дни в четвертьфинал чемпионата Европы пробились Швейцария, Англия, Испания и Германия. Сегодня к ним присоединились Франция и Португалия. Причем пиренейцы довели свое противостояние со Словенией вплоть до серии пенальти.

Португалия прорвалась в четвертьфинал Евро-2024 – Роналду не забил пенальти, Словения дотянула до серии, промах Вербича

После завершения матча во Франкфурте мы получили уже три полностью сформированных пары 1/4 финала Евро-2024:

Англия – Швейцария – 6 июля

Испания – Германия – 5 июля

Португалия – Франция – 5 июля.

Последние четвертьфиналисты определятся во вторник. В 19:00 Нидерланды сыграют против Румынии, а в 22:00 программу 1/8 финала закроют Австрия и Турция.

Франция дожала Бельгию и с рекордом пробилась в 1/4 финала Евро-2024 – команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры

Партнер проєкту — ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією, понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube та розвиває культуру відповідальної гри. Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

