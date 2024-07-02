Евро-2024: определилось три пары 1/4 финала
Первый раунд плейоф Евро-2024 приблизился к завершению. Уже сыграны шесть матчей 1/8 финала, осталось лишь два.
В предыдущие игровые дни в четвертьфинал чемпионата Европы пробились Швейцария, Англия, Испания и Германия. Сегодня к ним присоединились Франция и Португалия. Причем пиренейцы довели свое противостояние со Словенией вплоть до серии пенальти.
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После завершения матча во Франкфурте мы получили уже три полностью сформированных пары 1/4 финала Евро-2024:
Англия – Швейцария – 6 июля
Испания – Германия – 5 июля
Португалия – Франция – 5 июля.
Последние четвертьфиналисты определятся во вторник. В 19:00 Нидерланды сыграют против Румынии, а в 22:00 программу 1/8 финала закроют Австрия и Турция.
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