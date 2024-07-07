Евро-2024: определились обе пары 1/2 финала
Чемпионат Европы 2024 года на финишной прямой, осталось сыграть лишь три матча.
Программу четвертьфиналов закрывал матч Нидерланды – Турция. Подопечные Рональда Кумана пропустили первыми, но во втором тайме смогли ответить дважды и удержать победу, став последним участником полуфинала Евро-2024.
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Так что в борьбе за трофей осталось только четыре команды. Первый матч 1/2 финала состоится 9 июля в Мюнхене, где сыграют сборные Испании и Франции. Второй полуфинал запланирован на 10 июля в Дортмунде, его участниками стали Англия и Нидерланды. Оба поединка начнутся в 22:00.
К слову, финал Евро-2024 примет Олимпиаштадион в Берлине (14 июля, 22:00).
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