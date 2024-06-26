Группы А, В, С и D окончательно сформировались и определили основных участников плей-офф.

Германия, Швейцария, Испания, Италия, Австрия, Франция, Англия и Дания гарантировали себе место в 1/8 финала Евро-2024. В понедельник Евро-2024 получил первую пару в плей-офф (Швейцария – Италия), во вторник – вторую: Германия – Дания. Этот матч состоится 29 июня в Дортмунде.

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В группе С до последнего момента было неясно, кто займёт второе место, которое даст право сыграть с хозяином турнира. В конце концов, датчане опередили в турнирной таблице Словению по дополнительным показателям. Главным критерием стали результаты в квалификации к Евро. По иронии судьбы, Дания находилась в отборе в одной группе со Словенией - и опередила её (и тоже по дополнительным показателям, а именно личным встречам).

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