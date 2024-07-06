Сначала в полуфинал пробилась Испания, которая победила Германию в экстра-тайме. Впоследствии к ней присоединилась Франция, которая также не смогла переиграть Португалию в основное время и даже в овертайме, но таки смогла дожать ее в серии послематчевых пенальти.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма

После завершения матча в Гамбурге мы получили одну полностью сформированную пару полуфинала Евро-2024. Испания сыграет против Франции, этот поединок состоится 9 июля в 22:00.

К слову, это будет 36-я очная встреча в истории противостояния команд. Испания одержала 16 побед, немного опередив Францию, которая выигрывала 13 раз. Семь матчей завершились вничью.