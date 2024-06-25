Евро-2024: определилась первая пара 1/8 финала
Групповой этап Евро-2024 близится к завершению, начинает формироваться сетка плей-офф.
Все матчи сыграли в квартетах А и В. Однако в плей-офф вышло чуть больше команд: Германия, Швейцария, Португалия, Испания и Италия.
Италия на последних секундах спаслась от поражения Хорватии – "Скуадра" вышла в 1/8 финала Евро-2024
После завершения соревнований в двух первых группах мы получили одну полностью сформированную пару 1/8 финала, между собой сыграют две вторые команды этих квартетов. Соперником Швейцарии, которая вышла в плей-офф сутки назад, стала сборная Италии. Этот матч состоится 29 июня в Берлине.
Кстати, Италия сыграет со Швейцарией на втором чемпионате Европы подряд. В предыдущем турнире они встречались в рамках группового этапа, тогда сильнее была "Скуадра Адзурра", которая победила со счетом 3:0.