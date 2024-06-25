Все матчи сыграли в квартетах А и В. Однако в плей-офф вышло чуть больше команд: Германия, Швейцария, Португалия, Испания и Италия.

Италия на последних секундах спаслась от поражения Хорватии – "Скуадра" вышла в 1/8 финала Евро-2024

После завершения соревнований в двух первых группах мы получили одну полностью сформированную пару 1/8 финала, между собой сыграют две вторые команды этих квартетов. Соперником Швейцарии, которая вышла в плей-офф сутки назад, стала сборная Италии. Этот матч состоится 29 июня в Берлине.

Кстати, Италия сыграет со Швейцарией на втором чемпионате Европы подряд. В предыдущем турнире они встречались в рамках группового этапа, тогда сильнее была "Скуадра Адзурра", которая победила со счетом 3:0.

Партнер проекта - лицензионный букмекер GGBET с широчайшей линией, более 70 видов спорта и дисциплин киберспорта. Компания создает уникальный украиноязычный контент на YouTube и развивает культуру ответственной игры. Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро 2024 вместе с GGBET!

