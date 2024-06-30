Первый раунд плей-офф Евро-2024 почти на экваторе. Уже сыграны три матча 1/8 финала.

Вчера в четвертьфинал пробились Швейцария и Германия, которые обыграли Италию и Шотландию соответственно. Сегодня к ним присоединилась Англия, которая находилась в шаге от сенсационного вылета, но таки смогла дожать Словакию.

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После завершения матча в Гельзенкирхене мы получили одну полностью сформированную пару четвертьфинала Евро-2024. Швейцария сыграет против Англии, этот поединок состоится 6 июля в Дюссельдорфе.

К слову, это будет 28 очная встреча в истории противостояния команд. На стороне Англии тотальное преимущество – она одержала в этих матчах 19 побед. Швейцария выигрывала лишь трижды, последний раз это случалось 43 года назад. Сейчас беспроигрышная серия британцев с этим соперником насчитывает 13 поединков.

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