Чемпионат Европы в Германии пока является самым результативным за всю историю турнира.

Накануне матчами группы F завершился первый тур Евро-2024. За 12 поединков команды забили 34 гола. Это новый рекорд чемпионатов Европы на этом этапе турнира, сообщает Stats Foot.

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Для Украины это достижение имеет горький привкус. Во-первых, потому что наша сборная присоединилась к нему, только пропуская (три гола от Румынии). Во-вторых, потому что предыдущий рекорд принадлежал Евро-2012, которое Украина принимала вместе с Польшей.

К слову, в первом туре группового этапа Евро-2024 была зафиксирована лишь одна ничья – Дания поделила очки со Словенией. Остальные 11 матчей завершились победой одной из команд. Самые популярные счета – 1:0 и 3:1, оба были зафиксированы по три раза.