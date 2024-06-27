На чемпионате Европы в Германии определились все участники плей-офф.

На Евро-2024 завершился групповой этап. 16 команд получили путевки в плей-офф. К традиционным первым-вторым местам добавились четыре лучшие третьи команды (Нидерланды, Словакия, Словения и Грузия).

Украина вылетела из Евро-2024 после равной битвы против Бельгии – интересные идеи, большое желание, историческая неудача

Сетка плей-офф была сформирована заранее, поэтому все пары 1/8 определились автоматически.

Пары 1/8 финала Евро-2024:



Испания – Грузия (30 июня)

Германия – Дания (29 июня)



Португалия – Словения (1 июля)

Франция – Бельгия (1 июля)





Румыния – Нидерланды (2 июля)

Австрия – Турция (2 июля)



Англия – Словакия (30 июня)

Швейцария – Италия (29 июня)

Левая часть сетки выглядит значительно сильнее правой. Только одна из сборных Германии, Испании, Португалии и Франции выйдет в финал.

Восемь команд покинули турнир. Среди них – Украина. Вместе с командой Реброва вылетели Шотландия, Хорватия, Албания, Польша, Сербия, Чехия, Венгрия.

Реклама:

Партнер проєкту — ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією, понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube та розвиває культуру відповідальної гри. Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

