Евро-2024: известны все пары 1/8 финала – сформирована сетка плей-офф
На чемпионате Европы в Германии определились все участники плей-офф.
На Евро-2024 завершился групповой этап. 16 команд получили путевки в плей-офф. К традиционным первым-вторым местам добавились четыре лучшие третьи команды (Нидерланды, Словакия, Словения и Грузия).
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Сетка плей-офф была сформирована заранее, поэтому все пары 1/8 определились автоматически.
Пары 1/8 финала Евро-2024:
Испания – Грузия (30 июня)
Германия – Дания (29 июня)
Португалия – Словения (1 июля)
Франция – Бельгия (1 июля)
Румыния – Нидерланды (2 июля)
Австрия – Турция (2 июля)
Англия – Словакия (30 июня)
Швейцария – Италия (29 июня)
Левая часть сетки выглядит значительно сильнее правой. Только одна из сборных Германии, Испании, Португалии и Франции выйдет в финал.
Восемь команд покинули турнир. Среди них – Украина. Вместе с командой Реброва вылетели Шотландия, Хорватия, Албания, Польша, Сербия, Чехия, Венгрия.