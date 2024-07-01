В 1/4 финала Евро-2024 встретятся Германия и Испания, которые считаются одними из главных фаворитов турнира. Бундестим начала плей-офф с победы над Данией (2:0), а Испания разгромила Грузию (4:1).

Евро-2024: определилась первая пара 1/4 финала

Встреча состоится в Штутгарте 5 июля в 19:00 по киевскому времени. Испания идеально прошла групповой раунд: максимум очков, ни одного пропущенного. Германия разнесла Шотландию, но потеряла баллы со Швейцарией.

Этот поединок будет 29-м между немцами (с учетом ФРГ) и испанцами. Чаще всего их матчи завершались ничьими (10), а еще каждый одержал по 9 побед.

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