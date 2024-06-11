Евро-2024, Группа C. Расписание матчей:

Словения – Дания – 16 июня, 19:00 – Арена Штутгарт (Штутгарт).

Сербия – Англия – 16 июня, 22:00 – Арена АуфШальке (Гельзенкирхен)

Словения – Сербия – 20 июня, 16:00 – Арена Мюнхен (Мюнхен)

Дания – Англия – 20 июня, 19:00 – Франкфурт Штадион (Франкфурт-на-Майне)

Англия – Словения – 25 июня, 22:00 – Штадион Кельн (Кельн)

Дания – Сербия – 25 июня, 22:00 – Арена Мюнхен (Мюнхен)

Евро-2024: мегасенсация перед гигантами, классика Испании против Италии, последний поход Модрича – превью группы В

Англия

Рейтинг ФИФА: 4

Лучший результат на чемпионатах Европы: финалисты (2021 год): финалисты (2021 год)

Главный тренер: Гарет Саутгейт (53 года)

Капитан: Харри Кейн

Ключевой игрок: Джуд Беллингем

Ориентировочный состав: Пикфорд – Уокер, Хехи, Стоунз, Трипьер – Александер-Арнольд, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн

Англия одновременно является и главным кандидатом на победу (по крайней мере в этом согласны и аналитики, и букмекеры), и главным разочарованием последних лет. Домашние поражения на легендарном Уэмбли от Исландии и Бразилии, ничьи с Бельгией, Северной Македонией и Украиной. Еще ранее вылет из элитного дивизиона Лиги наций после полного фиаско (НОЛЬ побед) и последнего места. Поражение от Франции в четвертьфинале ЧМ-2022 тоже вызвало значительную фрустрацию.

Подопечные Саутгейта даже Бельгии, нашим соперникам по группе, третьим местом в рейтинге ФИФА уступили. Однако потенциал этой команды до сих пор нереальный. Победитель Золотого бутса в атаке. Один из лучших бомбардиров чемпионата Испании и триумфатор ЛЧ. Беллингем вообще мог бы на Золотой мяч замахнуться, если бы взял золото и здесь. Игроки из команд-борцов за чемпионство АПЛ на флангах атаки. Что Фоден, что Сака заслужили стать игроками сезона в чемпионате Англии. Фундаментальный Райс в центре поля.

Чего еще, казалось бы, надо для счастья. Но вы взгляните на линию обороны, которая и так не поражала монолитом, а тут еще и травмы подкосили. Саутгейт вообще дико устал от всего. От этой постоянной приближенности к большому титулу, но и безграничной отдаленности. От своего правильного образа человека в костюмчике с жилеткой. Он даже решил изменить свой стиль одежды. Нацепил кардиган, чтобы способствовать расслабленной атмосфере в команде.

Даже от своего талисмана Магвайра отказался, хотя тот бы точно восстановился и на какой-то стадии турнира мог бы помочь. Как следствие, в этой команде базовым стал Кристал Пэлас (4 игрока). Кадровые решения тренера шокировали прежде всего игроков. Жестоко отцепил Джека Грилиша - большого любителя выпить, но и душу компании, у которого не сложился сезон в Ман Сити, но сборная могла стать такой классной терапией. Да и должен же кто-то в тренировочном лагере сборной веселить и расслаблять. Ну, не Саутгейту же с его кардиганом это делать.

Ко всему упомянутому добавляются травмы. Кейн жалуется на проблемы со спиной, но он железный, поэтому должен выйти в основе на Сербию. А вот Сака так до сих пор и не до конца готов. Поздние тесты на физическую готовность запланированы еще и для Фодена, Беллингема и Стоунза. Шоу проигрывает борьбу со временем, поэтому придется отправлять правого защитника Трипьера слева. Здесь имеем несколько похожую ситуацию на проблемы Украины с левым фулбеком, потому что больше на этой позиции играть некому. Это все не способствует позитивным ожиданиям, но глубина состава до сих пор при нем. Будет очень сложно наделать себе проблем в такой группе, но Украина показала той же довольно дисциплинированной Словении, как можно останавливать "трех львов".

Прогноз: Англия – главный фаворит по версии Опти. Однако каждый раз нужно по новой объяснять причины, почему один из лучших составов Евро не способен выиграть большой турнир. Нет оснований считать, что это изменится. Хотя зайти по крайней мере в полуфинал команда Саутгейта вполне способна. Тренер говорит, что они могут обыграть любого. Но и проиграть кому угодно - да запросто. И все же балканские соперники по крайней мере в группе должны сами сделать всю работу за англичан. Хотя не удивлюсь, если Дания финиширует здесь первой. Большие британские издания уже со страхом заглядывают в будущее, где видят Францию на своем пути в 1/2 финала. Ну-ну.

Дания

Рейтинг ФИФА: 21

Лучший результат на чемпионатах Европы: чемпионы (1992)

Главный тренер: Каспер Юлманд (52)

Капитан: Симон Кьяер

Ключевой игрок: Кристиан Эриксен

Ориентировочный состав: Шмайхель – А. Кристенсен, Андерсон, Вестергор – Ба, Дилейни, Хёйберг, Эриксен, Меле – Хёйлунд, Винд

Большая полемика относительно капитана Кьяера развернулась в Дании. Зачем, мол, брать 35-летнего ветерана, который был запасным в клубе, останется таким и в сборной. Однако фактор главного владельца ключей от раздевалки никто не отменял. Симон является удивительно позитивным человеком из футбольной семьи. Его отец работал в Митьюланде администратором по экипировке, хотя мог бы этого не делать – это больше призвание души. Его профессионализм поражает любого касательного, но этот клуб в целом является образцовым для многих в различных сферах.

Дания пережила крах на ЧМ-2022, хотя всегда на всех последних турнирах является некой главной темной лошадкой, от которой ждешь громкого прорыва. Скажем, на прошлом Евро был полуфинал. И не скажешь, что не заслуженный, хотя сетка там способствовала "динамиту" едва ли не больше всего. Факт, который шокирует больше всего. Имея в своем составе, трио гренадеров-оборонцев, а также 191-сантиметрового Хёйлунда (рост форварда МЮ немного шокирует, не так ли?), команда откровенно страдала и не могла месяцами забить гол после подач углового или штрафного.

Тренер Юлманд решил, что пора найти для сборной специалиста именно по стандартным положениям. И вот на днях, в конце концов, это сработало. Эриксен подал угловой, Хёйберг замкнул. Пусть не головой, но засчитываем. Их отборочная группа на Евро-2024 была самой слабой из всех. Только Дания входила в топ-50 рейтинга ФИФА. Но при этом опередить Словению удалось лишь по дополнительным показателям. "Бело-красные" выиграли все 5 матчей дома, но на выезде торжествовали лишь дважды. В гостях пропустили даже от Сан-Марино, забить на 2:1 успели, но это было шоком.

Прогноз: Юлманд стремится к реваншу за полуфинал Евро-2020 против Англии, где только ныряние Стерлинга вывело хозяев дальше. По крайней мере в этом убеждены сами скандинавы. Фанаты, а готовность приехать в Германию выразили более 50 тысяч датчан, готовы были уничтожить свистом Рахима, но Саугтейт предусмотрительно не взял вингера Челси. Придется теперь вымещать злость на ком-то другом. Дания имеет большую проблему - проиграла 5 из последних 6 матчей, когда пропускала первой. Однако для выхода из группы ее должно хватить. Дальше уже с большой вероятностью Испания или Италия, а это практически гарантированный вылет.

Сербия

Рейтинг ФИФА: 33

Лучший результат на чемпионатах Европы: финалисты (1960 1968): финалисты (1960, 1968)

Главный тренер: Драган Стойкович (59)

Капитан: Душан Тадич

Ключевой игрок: Александар Митрович

Ориентировочный состав: Ориентировочный состав: В.Милинкович-Савич – Миленкович, Велькович, Павлович – Максимович, С. Милинкович-Савич – Живкович, Тадич, Гачинович, Костич – Митрович

Большой хаос и душевная игра только на атаку. Звездные сербы ненавидят черновую работу, но обожают забивать. Страна разделена на болельщиков Црвены Звезды (может позволить себе покупать игроков за грубые миллионы евро, ) и Партизана (имеет значительно более ограниченный бюджет), соответственно их воспитанники, которые давно играют за рубежом тоже разделены на 2 лагеря. Тренер не очень занимается тактическими моментами, но считает, что главное в сборной - веселая атмосфера. В местном чемпионате куча подозрительных матчей, а команды, которые проигрывают всем подряд, на финише сезона, о чудо, способны выдавать 10-матчевые победные серии.

Президент Сербии по сути руководит еще и местным футболом, вливая в свою любимую Црвену кучу бюджетных ресурсов. Государство держит на плаву и Партизан. Это вообще уникальная история для Европы, чтобы клубы получали такое значительное финансирование из средств налогоплательщиков. Во многом это напоминает то, где была Украина раньше. И если у нас процессы постепенно становятся здоровее, то сербов все устраивает.

После фиаско на ЧМ-2022, где были просто грандиозные ожидания, сейчас фанатам интереснее делиться на две группы. Кто за Партизан и его воспитанников, кто за Звезду. От сборной Сербии даже на родине не ожидают ничего серьезного. Главные звезды хорошо осознают, как все неправильно в тамошнем футболе, но предпочитают молчать и не иметь проблем. Команда Стойковича едет на Евро-2024, как на вечеринку. И самим пожить, и другим дать.

Прогноз: Сербия снова будет самой веселой командой, которая будет позволять неприлично много у своих ворот. Помните те 3:3 еще тогдашней Югославии против Словении на Евро-2000? Так вот сейчас можно ожидать чего-то подобного. Это первый чемпионат Европы для сугубо Сербии без других стран, которые она временно оккупировала. Они бы и квалификацию могли не пройти, если бы не соперники и формат - Венгрия, Черногория, Литва и Болгария. Сравните это с нашей группой! В плей-офф выйдут только чудом, но чудес стоит ждать в остальных квартетах.

Словения

Рейтинг ФИФА: 57

Лучший результат на чемпионатах Европы: групповой этап (2000): групповой этап (2000)

Главный тренер: Матьяж Кек (62)

Капитан: Ян Облак

Ключевой игрок: Беньямин Шешко

Ориентировочный состав: Облак – Карничник, Блажич, Бийоль, Янжа – Стоянович, Черин, Элшник, Вербич – Шешко, Иличич

Та самая сборная, которая не пустила золотое поколение Шевченко и Реброва на Евро-2000, пробилась на лишь четвертый подобный крупный турнир. И впервые в жизни ожидания настолько велики. Команда Кека навязала достойную борьбу скандинавской сборной, с которой жребий вновь свел сейчас, и совсем не похожа на мальчиков для битья. Формально главный аутсайдер, но и скрытая угроза как минимум для перспектив Дании и Сербии. Фанаты верят, что словенцам по силам впервые в истории преодолеть групповой этап.

Статистика свидетельствует, что они выиграли 13 и проиграли лишь 2 матча за последний 21 бой. Словения хорошо научилась сушить игру, в чем ей помогает вратарское искусство Яна Облака из Атлетико. А на контратаках всегда готов отличиться Беньямин Шешко, который перед Евро-2024 решил отказать Арсеналу и другим топ-клубам и остаться в РБ Лейпциг еще как минимум на сезон.

Squawka продвигает в стартовый состав нашего давнего знакомого. Беньямин Вербич за время игры в Динамо Киев даже успел стать отцом сына украинки, но проводит неоднозначный период в Панатинаикосе. Плюс не совсем хорошо чувствовал себя в последнее время. Тренер даже угрожал избавиться от нескольких не до конца готовых игроков, в том числе и экс-динамовца, если ситуация не улучшится. Поэтому, похоже, Вербич остается лишь как опция на усиление со скамейки. Однако по старой памяти бонусом запишем в стартеры.

Это довольно странный микс из топ-звезд и представителей чемпионата Польши, скажем. Двое защитников (Блажич и Янжа) представляют Лех и Гурник. Другие двое играют в Италии за Сампдорию и Удинезе, как и еще один фриулец - хавбек Ловрич. Ну, и куда без заслуженного ветерана, 36-летнего Йосипа Иличича, который даже на одни ноге способен творить чудеса (8 голов плюс 10 ассистов за серебряного призера Марибор).

Прогноз: Словения поборется за свои очки, победит сербов и с третьего места будет претендовать на выход в плей-офф по дополнительным вакансиям.

Евро-2024: Германия восстает из пепла, Собослай кастует для имиджа Орбана, три чемпиона, шанс на историю – превью группы