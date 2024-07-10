"Испания играла лучше, чем мы. Большой разрыв? Надо еще раз посмотреть на игру. Мы пропустили два быстрых гола, и во втором тайме имели шансы отыграться, но не реализовали. Игра без маски? Я спросил врача, могу ли я это сделать, и он сказал, что я могу делать то, что хочу.

Шедевральный гол в стиле Месси в видеообзоре матча Испания – Франция – 2:1

Соревнования были провальными. Я хотел стать чемпионом Европы, но Франция не стала. Это футбол. Надо двигаться дальше. Это был долгий год, и я ухожу в отпуск, чтобы немного отдохнуть, что пойдет на пользу. Физические или психологические проблемы? Нет, на этом все. В футболе нельзя слишком усложнять. Ты либо хороший, либо нет. Я не был хорошим, и мы едем домой, вот так просто. Мне надо отдохнуть. А потом я поеду к новой жизни.

Упущенная возможность в конце игры? Барколя проделал отличную работу. Он отдал мне пас. Я качнул защитника, и хорошо пробил. После этого я думаю, что должен забить. Как минимум, я должен попасть в створ. Такова суровая реальность футбола. Счет 2:1, и мы дома", – приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, Испания вышла в финал Евро-2024, в волевом стиле переиграв Францию. На гол Коло Муани результативно ответили Ямал и Ольмо.

Испания стала первым финалистом Евро-2024 – шедевральное шоу Ямала принесло волевую победу над Францией