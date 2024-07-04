Евро-2024: Англия уже не первая – суперкомпьютер спрогнозировал нового победителя турнира
Сборные узнали новые прогнозы от Opta Analyst относительно триумфатора Евро-2024.
Ранее суперкомпьютер был убежден, что сборная Англии имеет самые высокие шансы выиграть Евро-2024. Однако статистический портал The Analyst представил новые прогнозы от суперкомпьютера относительно победителя турнира.
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Согласно прогнозу, самым вероятным победителем перед четвертьфиналами является Испания, которая имеет 19,5% шансов на победу в турнире благодаря своим нынешним показателям, тогда как у Англии 18,9%.
Наименьшую вероятность победы в Евро-2024, по версии суперкомпьютера, имеет сборная Турции.
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