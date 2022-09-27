Евро-2023: определились все участники турнира – соперники Украины U-21
Сегодня прошли последние матчи отбора на чемпионат Европы среди молодежных сборных. Предлагаем вам полный список участников континентального первенства.
Сборная Украины U-21 в ответном матче разгромила Словакию со счетом 3:0 и впервые за 12 (!!!) лет пробилась на чемпионат Европы.
Україна U-21 вперше за 12 років вийшла на Євро – хет-трик Сікана забезпечив розгромний реванш у Словаччини
Вместе с Украиной еще три команды преодолели плей-офф: Хорватия по пенальти прошла Данию, Чехия справилась с Исландией, а Израиль лучше пробил 11-метровые, чем Ирландия.
16 участников финальной части Евро-2023:
– Румыния
– Грузия
– Бельгия
– Англия
– Франция
– Германия
– Португалия
– Нидерланды
– Испания
– Норвегия
– Италия
– Швейцария
– Украина
– Хорватия
– Чехия
– Израиль
Евро-2023 пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года. Поединки турнира примут два города в Румынии (Клуж-Напока и Бухарест) и три в Грузии (Батуми, Кутаиси, Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.
Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.