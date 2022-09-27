Сегодня прошли последние матчи отбора на чемпионат Европы среди молодежных сборных. Предлагаем вам полный список участников континентального первенства.

Сборная Украины U-21 в ответном матче разгромила Словакию со счетом 3:0 и впервые за 12 (!!!) лет пробилась на чемпионат Европы.

Україна U-21 вперше за 12 років вийшла на Євро – хет-трик Сікана забезпечив розгромний реванш у Словаччини

Вместе с Украиной еще три команды преодолели плей-офф: Хорватия по пенальти прошла Данию, Чехия справилась с Исландией, а Израиль лучше пробил 11-метровые, чем Ирландия.

16 участников финальной части Евро-2023:



– Румыния

– Грузия

– Бельгия

– Англия

– Франция

– Германия

– Португалия

– Нидерланды

– Испания

– Норвегия

– Италия

– Швейцария

– Украина

– Хорватия

– Чехия

– Израиль

Евро-2023 пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года. Поединки турнира примут два города в Румынии (Клуж-Напока и Бухарест) и три в Грузии (Батуми, Кутаиси, Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.

Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.