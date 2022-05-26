Вчера встречались между собой Германия и Франция, а также Нидерланды и Италия. Первый матч завершился победой "Ле Блё" в серии пенальти, "Оранье" же за 90 минут справились с "Скуадрой".

Сегодня же, 26 мая, состоялись еще два поединка 1/4 финала: Португалия оказалась сильнее Испании (2:1), а Сербия обыграла Данию с идентичным счетом.

Теперь стали известны полуфинальные пары Евро-2022 U-17: Нидерланды будут играть против Сербии, а Франция – с Португалией. Обе встречи за выход в финал состоятся 29 мая, стартовый свисток раздастся в 18:00.

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