Евро-2020: жеребьевка финального турнира состоится в Бухаресте 30 ноября

УЕФА обнародовал детали проведения жеребьевки финальной стадии Евро-2020. Церемония пройдет в субботу, 30 ноября этого года в Бухаресте.

Об этом сообщил чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбе.

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"Рад объявить, что Бухарест 30 ноября 2019 примет жеребьевку финального турнира", – передает слова Карамбе пресс-служба УЕФА.

Европейская квалификация Евро-2020 начнется на следующей неделе, 21 марта. Матч-открытие финального турнира состоится 12 июня 2020 года.

Напомним, национальная сборная Украины стартует в квалификации Евро-2020 поединками с Португалией и Люксембургом 22-го и 25-го марта соответственно.

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