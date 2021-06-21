"Сине-желтые" сыграют очный матч с Австрией за плей-офф чемпионата Европы, а Италия и Уэльс уже в 1/8 финала. Больше – в дайджесте дня.

Самый главный матч сборной Украины. "Сине-желтые" имеют неплохие шансы впервые в истории выйти в плей-офф чемпионатов Европы – предыдущие две попытки были неудачными. Для того, чтобы гарантировать себе место среди 16-ки лучших сборных континента, подопечным Андрея Шевченко нужно не проиграть Австрии.

Местные функционеры уже рассыпаются в комплиментах нашей команде. В частности, президент Австрийского футбольного союза Лео Виндтнер предостерег своих игроков, что им придется прыгнуть выше головы для победы над Украиной. Однако специалисты значительно сдержаннее в оценке наших шансов на триумф.

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Коэффициент на победу Украины – 3.45. Примерно такими же цифрами оценивают и шансы Австрии – 3.80. Ничья – 2.00. Не надеются специалисты и большое количество голов. А ожидаемый результат – 0:0.

В нашей группе С осталось узнать именно распределение мест между Украиной и Австрией. Нидерланды досрочно финишировали первыми, а Северная Македония не поднимется с последнего места. У Украины и Австрии по три балла, однако наша команда имеет преимущество по дополнительным показателям. Игра между Украиной и Австрией начнется в Бухаресте в 19:00.

В другом матче нашей группы сойдутся команды уже без турнирных задач – Северная Македония и Нидерланды. Эта игра стартует параллельно с Украиной – в 19:00 по Киеву.

Завершат понедельника игровой день и групповой этап представители группы В. Бельгия во главе с чемпионом Англии Кевином де Брюйне попытается сломить сопротивление Финляндии, а Россия сыграет с Данией.

Италия катком проехалась по группе А и повторила свой рекорд – 30 подряд матчей без поражений. А на Евро еще и не позволила забить ни одного мяча в ворота Доннаруммы. В последнем туре "Адзурри" резервным составом одолели Уэльс – 1:0.

Еще более интересный поединок выдали Швейцария и Турция. Однако дубль Шакири и победа 3:1 не позволили "красным крестам" потеснить валлийцев со второй ступеньки. Турция финишировала последней с нулем баллов.