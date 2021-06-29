Вчера, 28 июня, был установлен новый рекорд результативности на чемпионатах Европы. Исторический гол забил хорват Мислав Оршич, сообщает официальный сайт УЕФА.

Швеция – Украина: анонс матча 1/8 финала Евро-2020

Предыдущее достижение (108 мячей) принадлежало Евро-2016, которое было первым, где сыграли 24 команды. Однако даже при средней результативности (2,81 гола за матч) нынешний турнир пока занимает первое место, опережая Евро-2000 (2,74).

К слову, на Евро-2020 еще не завершилась стадия 1/8 финала, а уже забито 118 голов. Таким образом команды вполне могут побить и рекорд чемпионатов мира, где самым результативным остается Мундиаль 1954 года – 140 голов.

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