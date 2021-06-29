Евро-2020 уже стал самым результативным за всю историю – еще не закончилась даже 1/8 финала
Нынешний розыгрыш континентального первенства радует болельщиков большим количеством забитых мячей.
Вчера, 28 июня, был установлен новый рекорд результативности на чемпионатах Европы. Исторический гол забил хорват Мислав Оршич, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Предыдущее достижение (108 мячей) принадлежало Евро-2016, которое было первым, где сыграли 24 команды. Однако даже при средней результативности (2,81 гола за матч) нынешний турнир пока занимает первое место, опережая Евро-2000 (2,74).
К слову, на Евро-2020 еще не завершилась стадия 1/8 финала, а уже забито 118 голов. Таким образом команды вполне могут побить и рекорд чемпионатов мира, где самым результативным остается Мундиаль 1954 года – 140 голов.
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