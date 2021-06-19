Евро-2020 уже стал рекордным по количеству автоголов – команды еще даже не завершили групповой турнир
Поединок Португалия – Германия второго тура Евро-2020 закончился не только триумфом немцев, но и установлением нового рекорда.
Игроки "европейских бразильцев" Рубен Диаш и Рафаэл Геррейро на протяжении 5 минут забили по одному мячу в свои ворота в матче против Маншафт.
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Благодаря этому общее количество автоголов на чемпионате Европы достигло рекордного количества – 5. К примеру, на Евро-2016 таких мячей было только 3. Об этом сообщает твиттер ESPN.
Напомним, на нынешнем футбольном форуме в собственные ворота также забивали немецкий защитник Матс Хуммельс, польский вратарь Войцех Щенсны и турецкий защитник Мери Демираль.
Португалия – Германия – 2:4 – видео голов и обзор матча
There have now been more own goals at #Euro2020 than any previous European Championships (5).— ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2021
We're still in the group stage pic.twitter.com/WlrPSckiHy