Игроки "европейских бразильцев" Рубен Диаш и Рафаэл Геррейро на протяжении 5 минут забили по одному мячу в свои ворота в матче против Маншафт.

Игроки сборной Нидерландов установили рекорд Евро – разница в возрасте, как между отцом и сыном

Благодаря этому общее количество автоголов на чемпионате Европы достигло рекордного количества – 5. К примеру, на Евро-2016 таких мячей было только 3. Об этом сообщает твиттер ESPN.

Напомним, на нынешнем футбольном форуме в собственные ворота также забивали немецкий защитник Матс Хуммельс, польский вратарь Войцех Щенсны и турецкий защитник Мери Демираль.

Португалия – Германия – 2:4 – видео голов и обзор матча

There have now been more own goals at #Euro2020 than any previous European Championships (5).



We're still in the group stage pic.twitter.com/WlrPSckiHy