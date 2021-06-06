УЕФА сформировал план, если по каким-то причинам встречу на Евро невозможно будет начать или завершить, информирует Команда 1. В таком случае матч доигрывают на следующий день и по возможности – на том же стадионе. Поединок возобновится с той же минуты, с тем же счетом и с мячом в том же месте.

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Также команды смогут сделать замены, но есть нюансы. Если игрок дисквалифицирован, удален или заменен в первом матче, то он не может появиться на поле. Второй поединок начинается при таком же количестве игроков, но если в одной из команд их меньше 7 – матч не доигрывается, а отменяется. У сборных столько же замен, сколько было на момент остановки первой встречи, а желтые карточки остаются в силе.

Заметим, чемпионат Европы начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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