Санкт-Петербург дополнительно примет два матча финальной части Евро-2020: Польша – Словакия, Швеция – Польша, сообщает телеканал Polsat.

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Первоначально планировалось, что эти поединки состоятся в Дублине, но власти столицы Ирландии не смогли гарантировать присутствие зрителей на трибунах. Ожидается, что окончательное заседание УЕФА по этому вопросу состоится уже 23 апреля.

Напомним, финальная часть Евро-2020 стартует 11 июня.

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