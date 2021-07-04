Пиренейцы прекратили борьбу на стадии 1/8 финала, минимально уступив Бельгии. Следовательно, в активе Роналду так и осталось пять голов, которые он забил в матчах группового этапа.

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Уже после четвертьфиналов Криштиану догнал Партик Шик, но он тоже не сможет забить больше – Чехия уступила Дании. В конце концов, Роналду таки сохранил лидерство в борьбе за "Золотую бутсу", хотя и забил с пенальти три мяча, а Шик только один.

AS разъясняет, что в случае равенства забитых мячей следующим дополнительным показателем становятся ассисты. Роналду имеет одну результативную передачу, а у Шика их нет вообще. К слову, нынешний чемпионат Европы стал уже пятым в карьере Криштиану, но он никогда не становился лучшим бомбардиром турнира.

Все игроки с четырьмя голами в активе уже покинули Евро. Поэтому больше всего шансов догнать португальца имеют авторы трех мячей – Кейн, Дольберг и Стерлинг. Заметим, что только у последнего есть еще и ассист. Все три претендента в полуфинале встретятся в очном матче.

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