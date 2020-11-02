Евро-2020: УЕФА рассматривает вариант с проведением всех матчей в России
Союз европейских футбольных ассоциаций нашел "самое безопасное" место для проведения чемпионата Европы.
Из-за стремительного распространения коронавируса в УЕФА задумались над возможностью провести все поединки финальной части Евро-2020 на территории России, сообщает Le Parisien.
УЕФА может отобрать у России право на Евро-2020, – The Sun
Источник заявляет, что в организации пока официально не подтверждают эту информацию. Ранее было анонсировано, что в Санкт-Петербурге состоится 4 поединка турнира. Стоит отметить, что по официальным данным, в России уже более 1,5 млн человек заболели COVID-19.
Напомним, из-за пандемии Евро-2020 не состоялось прошлым летом – УЕФА решил перенести розыгрыш на 2021-й.
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