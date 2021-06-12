Союз европейских футбольных ассоциаций прояснил вопрос с формой сборной Украины на Евро-2020.

"После нашего вчерашнего сообщения по поводу этой темы, мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям Слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем", – приводит сообщение УЕФА издание Спорт-Экспресс.

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Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что надпись "Героям Слава!" будет закрыта логотипом сборной Украины с картой страны, трезубцем и слоганом "Слава Украине".

Напомним, из-за запроса России УЕФА обязал Украину убрать надпись "Героям слава", а вот карту с украинским Крымом и слоган "Слава Украине" разрешили оставить.

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