Евро-2020: УЕФА обнародовал порядок подачи заявок на билеты

Продажа билетов на ЧЕ-2020 стартует 12 июня текущего года.

С сегодняшнего дня каждый желающий может зарегистрироваться на сайте, который будет принимать заявки болельщиков на билеты на чемпионат Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА. При этом старт продаж билетов на европейское первенство начнется 12 июня этого года.

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Первый этап приема заявок продлится с 12 июня по 12 июля 2019 года. Отмечается, что счастливчики, которые получат билеты на футбол будут определяться методом жеребьевки. Именно на первом этапе будет распределена большая часть билетов на Евро-2020.

Подать заявку на билеты на Евро-2020 можно по ссылке.

Финальная стадия турнира состоится через 500 дней. Матч-открытие сыграют на Олимпийском стадионе в Риме. Этот ЧЕ станет символическим, ведь именно Евро-2020 станет первым в истории чемпионатом, который будут принимать сразу 12 европейских городов.

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