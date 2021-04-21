УЕФА на своем официальном сайте огласил список из 18 судей, которые будут обслуживать поединки Евро-2020 в статусе главных арбитров.

Олимпиада-2020: результаты жеребьевки групп футбольного турнира

Стоит отметить, что на континентальном первенстве будет работать женщина, чего раньше не случалось. Француженка Стефани Фраппар будет резервным рефери на Евро.

Напомним, турнир начнется уже 1 июня, Украина также принимает участие в соревновании.

Полный список судейских бригад на Евро-2020: