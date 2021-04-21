Евро-2020: УЕФА объявил арбитров – впервые в истории турнира в список попала женщина
20:20 - Читати українською
Союз европейских футбольных ассоциаций активно готовится к континентальному первенству.
УЕФА на своем официальном сайте огласил список из 18 судей, которые будут обслуживать поединки Евро-2020 в статусе главных арбитров.
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Стоит отметить, что на континентальном первенстве будет работать женщина, чего раньше не случалось. Француженка Стефани Фраппар будет резервным рефери на Евро.
Напомним, турнир начнется уже 1 июня, Украина также принимает участие в соревновании.
Полный список судейских бригад на Евро-2020:
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