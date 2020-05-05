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Евро-2020: УЕФА начал прием заявок на возврат билетов

19:15 16 Читати українською
Евро-2020: УЕФА начал прием заявок на возврат билетов
Как вернуть билеты на Евро-2020 / УАФ

Болельщики, которые не смогут посетить матчи чемпионата Европы, имеют шанс вернуть билеты и получить назад свои деньги.

Напомним, на экстренном заседании, которое состоялось 17 марта, УЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19. Билеты на матчи Евро-2020, приобретенные на официальном портале УЕФА, остаются действительными.

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В то же время, руководящий орган европейского футбола предоставил возможность вернуть билеты всем болельщикам, но рекомендует дождаться официального обнародования календаря чемпионата. Фанаты, которые уже точно знают, что не смогут попасть на футбольный матч в 2021 году, могут оформить заявку на возврат пропусков на официальном сайте УЕФА.

Каждый, кто уже приобрел билеты, имеет возможность официально их вернуть и получить возмещение денег.

Напомним, соперниками сборной Украины на чемпионате Европы станут Нидерланды и Австрия. Третий оппонент "сине-желтых" определится позже, после завершения матчей плей-офф. Как известно, команда Шевченко свои матчи проведет в Амстердаме и Бухаресте.

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Теги
коронавирус УЕФА билеты на футбол Главное Евро-2020
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