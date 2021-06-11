Евро-2020: турнир помпезно открыли голосом легендарного итальянца – первые кадры из Рима
22:17 - Читати українською
Континентальное первенство, на которое ожидали в течение 5-ти лет, официально стартовало.
Перед первым поединком Евро-2020 Турция – Италия выступил культовый певец Андреа Бочелли с композицией "Nessun dorma".
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После итальянца в центре внимания оказался диджей Мартин Гаррикс, который исполнил гимн турнира "We've Been Waiting For". Музыкальные выступления сопровождались фейерверками и танцевальным шоу.
Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
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