Чемпионат Европы приближается. Уже определилось, кто будет комментировать противостояния главной команды страны.

Транслировать поединки грядущего Евро-2020 на отечественных просторах будет "Медиа Группа Украина". В частности, телеканал "Украина" покажет 24 матча, каналы "Футбол 1/2/3" – 27 встреч.

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По информации Meta-ratings, комментаторами на играх "сине-желтых" во время группового этапа будут Андрей Столярчук и Виктор Вацко. Другие комментаторы тоже будут работать на матчах дуэтами.

Напомним, Евро-2020 начнется для сборной Украины 13 июня матчем с Нидерландами, который состоится в Амстердаме. Также в группе C команда Андрея Шевченко сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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