УАФ уже сейчас получит от УЕФА более 10 млн в евровалюте за выступления подопечных Шевченко, информирует Sport.ua.

"Не знаю, чем это все закончится": Цыганык рассказал об обидах игроков сборной Украины после Австрии

В частности, за выход в группу каждая федерация получит 9,25 миллиона евро. Также за победы в квартетах предусмотрены бонусы. Соответственно, Украина за победу над Северной Македонией получит 1,5 млн. Еще 2 миллиона "сине-желтые" могут получить за выход в 1/8 финала, на что шансы еще остаются.

Заметим, проход в четвертьфинал обогатит сборные на 3,25 млн, участие в полуфинале – на 5 млн. Триумфатор Евро-2020 получит 10 млн, команда, которая завоюет серебряные медали, – 7 млн.

"Хотілось більшого": що спричинило фіаско України з "міні-збірною Німеччини", або Хто вожак у зграї Шевченка