Евро-2020: сборная Украины убрала российских исполнителей из плей-листа – "сине-желтые" существенно обновили песни
В сборной Украины быстро отреагировали на ситуацию с включением российских песен в плей-лист на чемпионат Европы, внеся серьезные правки.
На платформе Spotify исчезли три российские песни (Моргенштерн – Дуло, Dead Blonde – Мальчик на девятке и 10AGE – Нет интереса). Также увеличилось количество хитов – с 9 до 50. А вот единственной украинской песни (Тінь Сонця – Їхали козаки) на этом ресурсе нет.
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К слову, подобные плейлисты создавали игроки всех сборных-участников Евро – этим занимались капитаны команд и "главные диджеи раздевалок". Плейлисты доступны на всех основных стримингових платформах, включая Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal и Napster.
Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня против команды Нидерландов. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.
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