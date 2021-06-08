В сборной Украины быстро отреагировали на ситуацию с включением российских песен в плей-лист на чемпионат Европы, внеся серьезные правки.

На платформе Spotify исчезли три российские песни (Моргенштерн – Дуло, Dead Blonde – Мальчик на девятке и 10AGE – Нет интереса). Также увеличилось количество хитов – с 9 до 50. А вот единственной украинской песни (Тінь Сонця – Їхали козаки) на этом ресурсе нет.

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К слову, подобные плейлисты создавали игроки всех сборных-участников Евро – этим занимались капитаны команд и "главные диджеи раздевалок". Плейлисты доступны на всех основных стримингових платформах, включая Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal и Napster.

Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня против команды Нидерландов. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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