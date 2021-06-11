С 11 июня по 11 июля весь мир будет следить за поединками лучших национальных команд Европы. Звездные футболисты, шедевральные голы, интриги и спортивные драмы. Здесь важно ничего не упустить, ведь на наших с вами глазах будет писаться история.

"Футбол 24" окажется в эпицентре событий. Ежедневные новости и разнообразные итоги, оперативные видеообзоры матчей, экспертные разборы и свежие комментарии от главных участников Евро-2020. Конечно, под особо пристальным вниманием окажется наша главная команда – национальная сборная Украины.

Чтобы узнавать обо всем первым, не обязательно целый день обновлять ленту новостей "Футбол 24". Достаточно подписаться на наше сообщество в Viber – и вы будете получать молниеносные оповещения о главных событиях Евро-2020.