Защитник сборной Португалии Жоау Канселу не поможет своей команде в матчах Евро-2020.

Канселу стал единственным игроком сборной Португалии, ПЦР-тест которого продемонстрировал положительный результат, сообщает официальный сайт Португальской федерации футбола.

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"Селесао" уже нашли замену защитнику Манчестер Сити – его место в заявке досталось Диогу Далоту из Милана.

К слову, Португалия уже 15 июня проведет свой первый матч на Евро-2020 – соперником Роналду и Ко станет Венгрия. Кроме них, в группе F, которую нарекли группой смерти, выступают Франция и Германия.

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