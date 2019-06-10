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Отбор на Евро-2020: Польша разбила Израиль, Словения разбомбила Латвию

10 июня 23:43 26 Читати українською
Отбор на Евро-2020: Польша разбила Израиль, Словения разбомбила Латвию
Левандовски и Пйонтек / bwin

В рамках 4 тура группового раунда квалификации Евро-2020 Польша разгромила Израиль, Словения камня на камне не оставила от Латвии, а Австрия разгромила Северную Македонию. Читайте обзор матчей на сайте "Футбол 24".

Квалификация Евро-2020, 4-й тур

Группа G

Польша – Израиль – 4:0

Голы: Пйонтек, 35, Левандовски, 56, (пен), Гросицки, 59, Кадзьор, 84

Латвия – Словения – 0:5

Голы: Чрнигой, 24, 27, Иличич, 29, (пен), 44, Зайч, 47

Северная Македония – Австрия – 1:4

Голы: Хинтереггер, 18, (аг) – Лазаро, 39, Арнаутович, 62, (пен), 82, Лаймер, 86

Польша разгромила Израиль. В первом тайме Пйонтек открыл счет, а во втором Левандовски с пенальти установил рекорд по количеству забитых мячей в составе поляков. Кроме этого, Роберт сравнялся с Блащиковски по количеству сыгранных матчей за сборную. Гросицки и Кадзьор окончательно добили Израиль и помогли увеличить отрыв от 2-го места.

Украина минимально одолела Люксембург – тяжелая победа в отборе к Евро-2020 благодаря быстрому голу Яремчука

В других матчах группы G также хватало забитых голов. Словения на выезде уничтожила Латвию. Еще в первом тайме Чрнигой и Иличич отличились дублями и сделали преимущество разгромным. Сразу после перерыва Зайч поставил точку в матче. А Австрия в волевом стиле разбила Северную Македонию. После автогола Хинтереггера Лазаро сравнял счет, а после перерыва дубль Арнаутовича и гол Лаймера принесли победу австрийцам.

Таким образом, после 4-го тура Польша с 12 пунктами единолично возглавляет группу G, Израиль с 7 пунктами расположился на 2 позиции. Австрия и Словения остались на 3 и 4 местах с 6 и 5 очками соответственно.

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Украина минимально одолела Люксембург – тяжелая победа в отборе к Евро-2020 благодаря быстрому голу Яремчука
10 июня
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Теги
Евро-2020 Польша Польша Латвия Латвия Северная Македония Северная Македония Словения Словения Израиль Израиль Австрия Австрия
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