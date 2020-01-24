Евро-2020: планы Шевченко на подготовку сборной Украины перед чемпионатом

Стал известен ориентировочный план-график подготовки сборной Украины к Евро-2020. "Сине-желтые" соберутся в Харькове 17-18 мая.

Андрей Шевченко планирует собрать всех игроков сборной Украины сразу после завершения УПЛ 2019/20, которое после последних изменений календаря планируется на 16 мая. Уже 17-18 мая национальная команда начнет сборы в Харькове и традиционно будет базироваться в отеле Superior Golf & Spa Resort, информирует Sportarena.

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Первыми в лагерь сборной прибудут игроки из чемпионата Украины, клубы которых завершат регулярный сезон 16 мая и не будут играть плей-офф. Через неделю к ним присоединятся легионеры из команд, которые завершают национальные чемпионаты 24 мая, а также игроки-участники плей-офф Лиги Европы. 26 мая команда Шевченко сыграет товарищеский матч против Кипра. Поединок пройдет в Украине, но город, который примет игру, пока не уточняется. После этого запланированы еще 2 спарринга – на 2 и 7 июня.

Напомним, ранее Шевченко просил клубы УПЛ поддержать решение об изменении календаря чемпионата на сезона 2019/20 с целью оптимальной подготовки к чемпионату Европы.

Первый поединок Евро-2020 Украина проведет 14 июня против Нидерландов в Амстердаме. Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявлял, что базой сборной на время чемпионата станет Бухарест, поскольку именно там "сине-желтые" сыграют сразу 2 матча континентального первенства.

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