"Плейлист с российскими исполнителями? Я хотел бы закрыть эту тему. Мы не подавали список. Там фигурирует, что я, как капитан, подавал этот список. Я ничего не подавал. Мы сегодня с ребятами составим его, нет проблем. Мы – меломаны, у каждого свои пожелания, но тот список не соответствует действительности.

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Какой вратарь будет основным на Евро? Как самый старший в команде, могу уверенно говорить за вратарей. Мы все готовы на 100% и психологически, и физически, и ментально. Основного вратаря будет назначать Андрей Шевченко. По поводу партнеров по сборной могу сказать, что все ребята ждут старта турнира, мы соскучились по Евро, ведь оно так долго переносилось. Мы все готовы, все будем показывать на футбольном поле.

Напоминает ли отель о доме? Это будет третий чемпионат Европы для меня, уже был на чемпионате мира. То, что сделано в Бухаресте, по уровню не отличается от того, что было раньше. Есть определенные требования по размещению, изоляции. Все организовано на высшем уровне, нас прекрасно встретили. Мелочей в этом деле нет. Все ребята довольны, мы очень благодарны за прием",– заявил Пятов на пресс-конференции.

Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня поединком против команды Нидерландов. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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