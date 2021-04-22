Бильбао не будет принимать матчи континентального форума, сообщает официальный сайт администрации города.

Евро-2020: УЕФА объявил арбитров – впервые в истории турнира в список попала женщина

УЕФА уже сообщил городским властям, что принял решение лишить город статуса хозяина. Теперь у Бильбао есть претензии к УЕФА. Местные власти пожаловалась на отсутствие помощи со стороны футбольного союза и предвзятое отношение. Кроме того, в течение последних недель никто из представителей УЕФА не выходил на контакт. Теперь баски требуют от УЕФА возместить затраты на организацию турнира, сумма которых составила 1,2 млн евро.

Ожидается, что поединки, которые должны были сыграть в Бильбао, состоятся в Севилье на арене Ла Картуха.

Добавим, что под вопросом остаются еще два города-хозяева Евро – Дублин и Мюнхен. Финальная часть форума стартует уже 11 июня.

Какой будет обновленная Лига чемпионов – увеличение количества участников, необычный формат, ликвидация группового этапа