Как известно, сборная Дании накануне разгромила Россию (4:1), а Финляндия не устояла против Бельгии (0:2). Таким образом, датчане финишировали в своей группе вторыми и вышли в 1/8 финала турнира, где сыграют с Уэльсом.

Россия вылетела с Евро-2020, разгромно проиграв в Копенгагене – Дания прорвалась в 1/8 финала, где сыграет с Уэльсом

Финны заняли третье место, набрав в итоге три очка. Как следствие, выше них в своих группах точно окажутся Англия, Чехия, Швеция и Франция, у которых уже сейчас по четыре очка. Осталось только определить, с какого места эти сборные выйдут в плей-офф. На данный момент уже сформированы две пары 1/8 финала: Италия сыграет с Австрией, а Уэльс – с Данией.

Напомним, сборная Украины, которая в решающем матче минимально уступила Австрии, все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф с третьего места. На сегодня "сине-желтые" в рейтинге команд, которые финишировали третьими, выше Финляндии. Чтобы попасть в 1/8 Евро-2020, подопечным Шевченко надо опередить еще одну сборную.

Украина – Австрия: Шевченко загонял команду в угол – провал всех и каждого, но шансы на плей-офф Евро-2020 растут