Евро-2020: определились все пары 1/8 финала
Завершился групповой этап чемпионата Европы. Все команды, пробившиеся в плей-офф турнира, узнали соперников в первом раунде игр на вылет.
Стадия 1/8 финала начнется 26 июня двумя матчами. На амстердамской Йохан Кройф Арене встретятся сборные Уэльса и Дании. В свою очередь на Уэмбли в Лондоне Италия проэкзаменует команду Австрии. Зато сборная Украины 29 июня в Глазго сыграет против Швеции.
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Все пары 1/8 финала:
Уэльс – Дания
Италия – Австрия
Нидерланды – Чехия
Бельгия – Португалия
Хорватия – Испания
Франция – Швейцария
Англия – Германия
Швеция – Украина
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