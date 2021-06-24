Завершился групповой этап чемпионата Европы. Все команды, пробившиеся в плей-офф турнира, узнали соперников в первом раунде игр на вылет.

Стадия 1/8 финала начнется 26 июня двумя матчами. На амстердамской Йохан Кройф Арене встретятся сборные Уэльса и Дании. В свою очередь на Уэмбли в Лондоне Италия проэкзаменует команду Австрии. Зато сборная Украины 29 июня в Глазго сыграет против Швеции.

Швеция вырвала сумасшедшую победу над Польшей и подарила сборной Украины путевку в 1/8 финала Евро-2020

Все пары 1/8 финала:

Уэльс – Дания

Италия – Австрия

Нидерланды – Чехия

Бельгия – Португалия

Хорватия – Испания

Франция – Швейцария

Англия – Германия

Швеция – Украина

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