Две команды уже гарантировали себе место среди восьми лучших в Европе.

Сборные Дании и Италии одержали победы в первых поединках стадии 1/8 финала.

Дания стала первым четвертьфиналистом Евро-2020, разбомбив Уэльс в Амстердаме – Дольберг оформил дубль

Подопечные Каспера Юлманда не оставили мокрого места от Уэльса (4:0). Несколькими часами позже "Скудра Адзурра" лишь в компенсированное время дожала Австрию (2:1), которая на групповом этапе одолела Украину.

В четвертьфинале датчане будут ждать победителя пары Чехия – Нидерланды, а итальянцам выпадет Бельгия или Португалия.

Италия с огромными проблемами переиграла Австрию в овертайме и вышла в четвертьфинал Евро-2020