В полуфинале Евро-2020 Италия сыграет против национальной команды Испании в Лондоне, встреча состоится 6 июля, начало в 22:00.

Украина – Англия – видео голов – акт капитуляции команды Шевченко

В это же время, только уже 7 июля, сборная Дании сыграет на легендарном Уэмбли против Англии, которой удалось разгромить команду Андрея Шевченко.

Финальный поединок континентального первенства запланирован на 11 июля, место встречи не меняется – Лондон, Уэмбли.

1/2 финала Евро-2020

6 июля

Италия – Испания – 22:00

7 июля

Англия – Дания – 22:00.

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