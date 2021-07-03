Евро-2020: определились пары 1/2 финала
Завершились все четвертьфинальные поединки поединки Евро-2020. Соответственно, сформированы обе полуфинальные дуэли.
В полуфинале Евро-2020 Италия сыграет против национальной команды Испании в Лондоне, встреча состоится 6 июля, начало в 22:00.
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В это же время, только уже 7 июля, сборная Дании сыграет на легендарном Уэмбли против Англии, которой удалось разгромить команду Андрея Шевченко.
Финальный поединок континентального первенства запланирован на 11 июля, место встречи не меняется – Лондон, Уэмбли.
1/2 финала Евро-2020
6 июля
Италия – Испания – 22:00
7 июля
Англия – Дания – 22:00.
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