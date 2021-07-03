В первом четвертьфинальном матче дня сборная Испании лишь в серии пенальти сумела пройти Швейцарию. Забив уже в начале матча, команда Луиса Энрике пропустила после перерыва, а потом осталась в большинстве. Однако, реализовать численное преимущество "Фурия Роха" в основное и дополнительное время не смогла. Лотерея из одиннадцатиметровых была в пользу испанцев – швейцарцы не реализовали три подряд пенальти, подарив таким образом полуфинал сопернику.

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Во втором матче Италия еще до перерыва забила дважды в ворота сборной Бельгии, однако в компенсированное время получила гол в раздевалку. Второй тайм прошел без голов и позволил "итальянцам" продолжить участие в турнире.

К слову, 3 июля определятся последние два участника полуфинальной стадии. За путевки в 1/2 финала поборются между собой сборные Чехии и Дании и Англии и Украины соответственно.

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