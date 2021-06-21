Сборная Австрии благодаря победе над командой Украины гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата Европы. Соперник альпийцев определился накануне.

Соперником австрийцев в первом раунде на вылет станет сборная Италии.

Украина – Австрия – 0:1 – видео гола

Матч Австрия – Италия состоится 26 июня. Поединок состоится на Уэмбли. Эта встреча станет для сборных первой со времен товарищеского матча в августе 2008-го (2:2).

Напомним, что команда Франко Фоды минимально одолела сборную Украины, набрала 6 очков и заняла 2-е место в группе C Евро-2020. Ранее Италия уверенно выиграла квартет A.

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