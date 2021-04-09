УЕФА на своем официальном сайте объявил о присутствии болельщиков на матчах Евро. Сейчас восемь городов подтвердили возможность принимать зрителей: Амстердам, Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Лондон и Будапешт.

Нидерланды – Украина: поединок Евро-2020 смогут посетить зрители

Каждый из них на местном уровне утвердил максимально разрешенное количество фанатов на трибунах стадионов. Санкт-Петербург и Баку готовы заполнить 50% от общей вместимости арен, Будапешт – 100%, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго – от 25 до 33%, а Лондон – 25%. Этот процент ближе к Евро может как увеличиться, так и уменьшиться.

До 19 апреля УЕФА ожидает дополнительную информацию от Дублина, Мюнхена, Рима и Бильбао относительно своих планов. Тогда Союз европейских ассоциаций и примет решение о присутствии людей на трибунах. С предварительным правилами въезда в те или иные страны для владельцев билетов и другими нюансами можно ознакомиться на официальном сайте организации.

К слову, сборная Украины на чемпионате Европы будет играть в группе С с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). Первый поединок состоится в Амстердаме, другие два – в Бухаресте.

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