Хавбек Интера Стефано Сенси не поможет команде Роберто Манчини во время Евро-2020, информирует сайт Джанлуки ди Марцио.

Евро-2020: Манчини определил финальный список сборной Италии

25-летний игрок, которого ранее сватали в Шахтер, травмировал мышцы на тренировке. Поэтому он не сыграет в нынешнем спарринге с чехами, а также пропустит Евро. Заменить его в заявке сборной Италии должен полузащитник Аталанты Маттео Пессина, в активе которого 40 матчей за "Богиню" в сезоне 2020/21.

К слову, на групповом этапе чемпионата Европы "Скуадра Адзурра" встретится с командами Турции, Уэльса и Швейцарии. Первый матч – 11 июня против турок.

Євро-2020: потенційний суперник України, останній(?) турнір Бейла, другий шанс наступника Луческу – прев'ю групи А