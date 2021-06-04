Евро-2020: одноклубник Малиновского заменит игрока Интера в финальной заявке сборной Италии
В финальной заявке "Скуадры адзурры" перед стартом чемпионата Европы произойдут изменения.
Хавбек Интера Стефано Сенси не поможет команде Роберто Манчини во время Евро-2020, информирует сайт Джанлуки ди Марцио.
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25-летний игрок, которого ранее сватали в Шахтер, травмировал мышцы на тренировке. Поэтому он не сыграет в нынешнем спарринге с чехами, а также пропустит Евро. Заменить его в заявке сборной Италии должен полузащитник Аталанты Маттео Пессина, в активе которого 40 матчей за "Богиню" в сезоне 2020/21.
К слову, на групповом этапе чемпионата Европы "Скуадра Адзурра" встретится с командами Турции, Уэльса и Швейцарии. Первый матч – 11 июня против турок.
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