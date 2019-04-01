Евро-2020: началась продажа билетов на домашние матчи сборной Украины против Сербии и Люксембурга

Начинается процедура продажи билетов на матчи квалификационного раунда Евро-2020 Украина – Сербия и Украина – Люксембург.

Первые домашние матчи квалификации Евро-2020 национальная сборная Украины проведет во Львове: 7 июня подопечные Андрея Шевченко сыграют с командой Сербии, а 10 июня – с Люксембургом.

"Вопрос имиджа ФФУ", – Вацко откровенно высказался о скандале с натурализацией Мораеса

С 1 апреля 2019 года у болельщиков есть возможность приобрести билеты отдельно на каждый матч, а также абонемент на два матча со скидкой 20%, сообщает пресс-служба ФФУ.

Продажа билетов будет происходить на сайте ticketsbox.com. Отмечается, что один человек не может приобрести более четырех абонементов/билетов. Для получения скидки необходимо в поле "промокод" слово ABONEMENT. Позже билеты появятся в кассах Арены Львов.

Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної України

Напомним, сборная Украины стартовала в отборе на Евро-2020 с ничьей против Португалии и победой над Люксембургом и на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы В.