УЕФА может принять неожиданное решение о Евро-2020.

Евро-2020 может состояться в декабре – это один из вариантов проведения турнира, который рассматривается УЕФА, сообщает The Telegraph.

Евро-2020: УЕФА вынужден перенести чемпионат после отчета ВОЗ, – СМИ

В органзиации хотят, чтобы клубы потратили летнее время на доигрывание внутренних турниров, а уже в конце года – провести континетальное первенство. Напомним, такие потенциальные изменения вызваны распространением эпидемии коронавируса, которе сегодня парализовало почти все турниры в Европе.

Евро-2020 по плану должно было бы начаться 12 июня и продлиться до 12 июля.

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