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КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛЬВОВ - КАРПАТЫ

Евро-2020 может состояться в декабре

21:01 107 Читати українською
Евро-2020 может состояться в декабре
Португалия – победитель Евро-2016 / Фото AP

УЕФА может принять неожиданное решение о Евро-2020.

Евро-2020 может состояться в декабре – это один из вариантов проведения турнира, который рассматривается УЕФА, сообщает The Telegraph.

Евро-2020: УЕФА вынужден перенести чемпионат после отчета ВОЗ, – СМИ

В органзиации хотят, чтобы клубы потратили летнее время на доигрывание внутренних турниров, а уже в конце года – провести континетальное первенство. Напомним, такие потенциальные изменения вызваны распространением эпидемии коронавируса, которе сегодня парализовало почти все турниры в Европе.

Евро-2020 по плану должно было бы начаться 12 июня и продлиться до 12 июля.

Украинский футбол держится до последнего под давлением коронавируса – в Европе продолжаются лишь 7 чемпионатов

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Теги
УЕФА Евро-2020 коронавирус
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