Евро-2020: Маркевич нашел плюсы для сборной Украины в переносе турнира

Председатель комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич не видит трагедии в решении УЕФА перенести чемпионат Европы.

"Перенос Евро-2020 может сыграть нам на руку, тем более, что другого выхода не было. Наберет свои лучшие кондиции Андрей Ярмоленко, восстановятся после травм Тарас Степаненко, Роман Яремчук.

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Можно рассчитывать, что к 2021 году другие молодые футболисты дорастут до национальной команды. Тот же Леднев, если не сбавит обороты, вполне может стать боевой единицей для главной команды страны. Огорчение есть только потому, что этим летом мы вообще не увидим такой интересный турнир.

Станет ли сборная Украины за год сильнее? Важно, чтобы она не стала слабее. Текущий уровень игры команды Андрея Шевченко высок, поэтому хочется пожелать, чтобы "сине-желтые" продолжали нас радовать своими результатами", – сказал Маркевич в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, накануне УЕФА принял решение отменить проведение товарищеских матчей национальных сборных, запланированных на начало июня, чтобы предоставить дополнительные дни для завершения клубного сезона.

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