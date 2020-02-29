Евро-2020: Манчини назвал фаворитов турнира – среди них соперник сборной Украины

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал амбициозные планы относительно своих подопечных в финальной части Евро-2020.

"Сможем ли победить на Евро-2020? Я хочу попробовать, конечно, но конкуренция очень высока.

Манчини: Большая часть состава сборной Италии на Евро уже определена

Национальные команды, которые сейчас являются сильнейшими: Германия, Нидерланды, Испания, а также Англия и Франция. Мы постараемся проявить себя в этом турнире, мы стали сильнее", – цитирует Манчини Football-italia.

Напомним, национальная команда Нидерландов попала в одну группу вместе с подопечными Андрея Шевченко. Турнир будет проходить с 12 июня по 12 июля.

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